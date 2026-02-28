Arrestato per violenza | 8,5 cm di lame e prove digitali lo incastrano

Un uomo di 50 anni è stato arrestato nel Milanese con l’accusa di violenza su una minore di 14 anni. Durante la perquisizione sono stati trovati 8,5 centimetri di lame e numerose prove digitali che lo collegano al reato. La ragazza ha presentato denuncia, portando le forze dell’ordine a intervenire immediatamente. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nel cuore del Milanese, un caso di violenza sessuale su minore scuote la comunità. Una ragazzina di 14 anni ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti, innescando un’indagine che ha portato all’arresto di un cinquantenne italiano. Le forze dell’ordine, coordinate dal Nucleo tutela donne e minori della polizia di Milano, hanno lavorato senza sosta per raccogliere prove e confermare la versione della giovane vittima. L’uomo, trasferito in carcere, è stato incastrato grazie a un’indagine congiunta tra la polizia locale di Milano e quella di Nerviano-Pogliano. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato materiale multimediale nel telefono e nelle apparecchiature telematiche dell’uomo, considerato fortemente indiziante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

