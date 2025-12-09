Ruba 15 orologi da una casa di Neviano | le impronte digitali lo incastrano Arrestato 33enne
La Procura della Repubblica di Parma, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte dai Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini e del Nucleo Operativo e Radiomobile, Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Parma, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
