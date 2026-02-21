Juve Como 0-2 | blackout totale allo Stadium ed ora arriva il Galatasaray… – VIDEO di Andrea Bargione

La sconfitta della Juventus contro il Como è stata causata da un blackout totale, che ha portato alla sconfitta per 0-2 allo Stadium. La squadra ha mostrato difficoltà in fase offensiva e difensiva, lasciando spazio agli avversari. La partita ha evidenziato problemi di concentrazione e organizzazione, che ora devono essere corretti prima della prossima sfida contro il Galatasaray. La squadra si prepara a rispondere subito alle critiche e a migliorare le prestazioni.

di Andrea Bargione Juve Como, Bargione nel post partita è ritornato con la sua puntata di Upload andando ad analizzare nei dettagli la prestazione dei bianconeri. Durante l'ultima puntata di "Upload", andata subito dopo la sconfitta della Juventus contro il Como il giornalista Andrea Bargione ha analizzato il momento difficile dei bianconeri soffermandosi anche sulla prossima partita. ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Bargione ha infatti posto l'accento sulla brutta prestazione dei bianconeri contro il Como. Un segnale non sicuramente positivo in visto di una settimana che è molto impegnativa per la squadra di Spalletti visto l'impegno in Champions contro il Galatasaray.