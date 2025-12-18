Insieme alle iniziative di tutela ambientale, si prepara l’installazione del primo impianto di filtraggio sul Trasimeno. Con una portata di 200 litri al secondo, questa infrastruttura rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dell’acqua del lago, grazie alla predisposizione del cantiere avviata a Tuoro. Un intervento strategico volto a preservare e valorizzare uno dei tesori naturali della regione.

© Perugiatoday.it - Emergenza Trasimeno, verso il primo impianto di filtraggio: "Avrà una portata di 200 litri al secondo"

Avviata a Tuoro sul Trasimeno la predisposizione del cantiere per la messa in opera dell’impianto filtrante per l’adduzione dell’acqua da Montedoglio al lago Trasimeno. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale con delega ai laghi, Simona Meloni dal potabilizzatore di Tuoro, dove. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua

Leggi anche: Sistema emergenza urgenza di Asugi è primo in Italia secondo Agenas

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Emergenza Atalanta: verso il Como con una doppia cifra di assenze - Tutte le situazioni e l’elenco degli assenti, con un solo possibile recupero ... bergamonews.it

Da Trasimeno primo passo intesa programmatica Umbria-Toscana - "Questo accordo di programma è connesso all'acqua ma è un primo passo per una intesa programmatica più vasta tra Umbria e Toscana che sarà da esempio per Italia mediana": lo ha affermato la presidente ... ansa.it

Trasimeno, nessuna traccia di Mattia Barbetti. In arrivo dalle Marche nuove unità cinofile ift.tt/kmYipHU ift.tt/LUeXAuG x.com

IL CALENDARIO DI FRATE INDOVINO Solo nel 2025: "a luglio ... a settembre ... a ottobre ... novembre ... dicembre ... a gennaio 2026" https://www.umbria24.it/attualita/montedoglio-trasimeno-arrivato-limpianto-di-filtraggio-da-gennaio-rubinetti-aperti/ - facebook.com facebook