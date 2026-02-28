Anm ‘regina’ delle gaffe | annullata la serata al circolo GdF per finanziare il comitato per il no

L’Associazione nazionale magistrati ha cancellato una serata al circolo della Guardia di Finanza, prevista come evento pubblico. La decisione è stata presa in vista del sostegno al comitato per il no alla riforma della giustizia. Questo episodio si aggiunge a una serie di errori comunicativi compiuti dall’Anm durante la campagna referendaria. La consultazione popolare si svolgerà il 23 e 24 marzo.

L'evento è stato segnalato da Il Giornale ma dall'associazione dicono di non saperne nulla. Intanto Tribunale di Reggio Calabria tappezzato di manifesti contro la riforma della giustizia in vista del voto referendario Si arricchisce l'elenco di scivoloni compiuti dall'Associazione nazionale magistrati in questa campagna referendaria sulla riforma della giustizia, che terminerà con il voto del 23 e 24 marzo. L'ultimo caso, scoperto e raccontato dal quotidiano Il Giornale, è praticamente finito prima di iniziare e chiunque l'abbia organizzato si è ben guardato dal rivendicarne la paternità. Si tratta di una serata evento promossa attraverso un volantino passato di chat in chat sui telefoni.

Caiazza: "L'Anm si è fatto potere politico tanto da finanziare il comitato per il No""Non sono sorpreso perché sono certo che il dibattito all'interno della magistratura è molto più complesso di come viene rappresentato".

