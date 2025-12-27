Catene sporcizia e animali denutriti | scattano denunce e multe in un allevamento
Catene troppo corte, stalle sporche, animali malnutriti e segnati da ferite evidenti. È questo l'elenco delle irregolarità che i Carabinieri Forestali di Brescia hanno contestato al termine di un controllo in un allevamento di bovini da latte a Barbariga.Durante l'ispezione, svolta all'inizio di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
