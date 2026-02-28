Andate a fan…! Conte esplode dopo il gol di Lukaku

Dopo il gol di Lukaku all’ultimo secondo, il tecnico del Napoli ha reagito con veemenza, invitando il pubblico a smetterla di tifare in modo eccessivo. La partita contro il Verona si è conclusa con una vittoria insperata per i partenopei, che sono riusciti a evitare un pareggio rischioso grazie alla segnatura decisiva dell’attaccante.

Mg Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte Il Napoli si salva dal pareggio catastrofico contro il Verona grazie alla zampata di Lukaku nell’ultimo secondo disponibile. Verona che aveva pareggiato con Akpa Akpro dopo il vantaggio di Hojlund al secondo minuto Dopo il gol di Big Rom esplode di gioia la panchina azzurra, tutti a correre ad abbracciare il centravanti belga, che nell’esultare si toglie la maglia e si fa ammonire. Alla rete della vittoria il tecnico del Napoli, Antonio Conte, abbraccia Lele Oriali e si sfoga urlando: “Andate a fanculo!” Leggi anche: Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Andate a fan…!” Conte esplode dopo il gol di Lukaku Leggi anche: Lukaku torna al gol ma Conte non riesce a sorridere pensando alla caviglia di Neres (Repubblica) Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso Verona e Napoli, Lukaku al 96? regala la vittoria a Conte Contenuti e approfondimenti su Andate. Argomenti discussi: DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12! Centro Sportivo a Monteruscello e Napoli a Verona con Anguissa? Le ultime sulla probabile formazione; SERIE A - Juventus-Como: 0-2, notte fonda Spalletti. Conte può andare in fuga per la Champions. Andate a fanc***!, lo sfogo di Conte al gol vittoria di LukakuIl Napoli vince all'ultimo secondo al Bentegodi contro il Verona grazie al gol di Romelu Lukau! Esplode di gioia la panchina azzurra al gol di Big Rom, tutti a correre ad abbracciare il ... tuttonapoli.net