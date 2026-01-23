Romelu Lukaku ha segnato nuovamente, portando un segnale positivo per il suo rendimento. Tuttavia, per l'allenatore Conte, la preoccupazione principale resta l’infortunio di Neres, che potrebbe richiedere un intervento alla caviglia. La stagione del Napoli si rivela complicata, tra infortuni e sfide continue, richiedendo attenzione e gestione accurata per mantenere la squadra in carreggiata.

È una stagione a dir poco tormentata quella del Napoli. Alla lunga lista di infortunati si è aggiunto Neres che adesso potrebbe anche operarsi alla caviglia. Intanto però ieri, in partitella contro il Savoia, è tornato al gol Lukaku. Ne parla Marco Azzi su Repubblica. Lukaku torna al gol, ma Neres affligge i pensieri di Conte. Scrive Repubblica con Marco Azzi: I guai del Napoli non finiscono mai, anche se c’è il raggio di sole del recupero dopo 5 mesi e mezzo di Romelu Lukaku: ritorno con gol nell’amichevole con il Savoia, organizzata apposta per lui a Castel Volturno. Big Rom è finalmente a disposizione e per il belga si prospetta un’apparizione part time domenica sera contro la Juventus a Torino, tant’è che Lorenzo Lucca ha subito avuto il via libera per trasferirsi in prestito al Nottingham. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku torna al gol ma Conte non riesce a sorridere pensando alla caviglia di Neres (Repubblica)

Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Come sta e quando tornaNel match contro la Lazio, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.

Leggi anche: Repubblica: “Napoli, allarme gol: Conte pensa al ritorno del 4-4-1-1 e alla coppia Neres-Hojlund”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli, missione Juventus: torna Lukaku, Neres ko; Hojlund: Spero di tornare al gol, ma l'importante è vincere; Hojlund: Spero di tornare al gol, ma l'importante è vincere. Lukaku? Possiamo giocare assieme; Napoli, Conte sorride: Lukaku vicino al rientro.

Napoli, missione Juventus: torna Lukaku, Neres koLe due sfide alla Juventus e al Chelsea lo hanno risvegliato. La condizione esistenziale e atletica di Lukaku è mutata varie volte in poche ore, in questa lunga vigilia da ... ilmattino.it

Il Napoli ritrova LukakuLukaku torna in campo: minuti decisivi in Champions League per guidare il gruppo A volte ritornano. E questa volta per davvero. Non solo per fare gruppo, non soltanto da primo tifoso o ... tuttojuve.com

#Lukaku torna al gol ma #Conte non riesce a sorridere pensando alla caviglia di #Neres (Repubblica) "Big Rom avrà comunque bisogno di rodaggio. I guai, però, non finiscono mai: Neres potrebbe avere una lesione al tendine e l'eventualità di un intervento s - facebook.com facebook

RASSEGNA - Il Mattino: "Napoli, missione Juve, torna Lukaku, Neres ko, domenica il big match, il brasiliano rischia un lungo stop" ift.tt/9Qd8wH5 x.com