Napoli-Milan non è finita | Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale

Il confronto tra Napoli e Milan in Supercoppa Italiana ha acceso polemiche e tensioni tra le due squadre. Dopo la vittoria dei campani grazie a Neres e Hojlund, sono scoppiate discussioni che hanno coinvolto anche i vertici tecnici, con insulti e reazioni ufficiali. Mentre Antonio Conte aspetta di conoscere l’avversario in finale, il clima rimane caldo e carico di tensione, annunciando una fase ancora più accesa del calcio italiano.

© Calciomercato.it - Napoli-Milan non è finita: Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale Ieri in campo in campani hanno battuto i rossoneri grazie ai gol di Neres e Hojlund, ma la semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato strascichi pesanti Antonio Conte, allenatore del Napoli, aspetta la vincente di Bologna-Inter di questa sera per sapere contro chi si giocherà la conquista della Supercoppa Italiana. La sua squadra ha, infatti, battuto il Milan nella prima semifinale disputata ieri con il più classico dei risultati: 2-0, una rete per tempo e milanesi che tornano in Italia per preparare la prossima partita del campionato di Serie A. Ma all'occhio attento delle telecamere non è sfuggito un diverbio piuttosto pesante a bordocampo tra l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e il coordinatore dello staff tecnico azzurro Lele Oriali.

