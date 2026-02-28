Allegri lo ha promosso | tutto pronto per la firma con il Milan

Il tecnico Allegri ha ufficialmente promosso il giocatore, portandolo a vestire la maglia del Milan. Dopo settimane di attesa, si è concluso il negoziato e ora tutto è pronto per la firma. La trattativa è stata finalizzata e le parti si apprestano a formalizzare l’accordo nei prossimi giorni. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ci siamo per la firma con il Milan. Un accordo di massima, anzi totale sarebbe già stato raggiunto tra le parti, per cui ci si aspetta ora solo l'atto finale prima dell'annuncio del club. Proseguirà per almeno un'altra stagione l'avventura in rossonero di Pietro Terracciano. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da 'Tuttosport', infatti, sarebbe pressoché tutto fatto per il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2027. Il 35enne ex Fiorentina è stato 'promosso' da Allegri come vice Maignan, col quale il classe '90 ha instaurato un ottimo rapporto. Quest'anno ha giocato 2 partite entrambe a inizio stagione, contro Bologna e Udinese, con la porta rossonera rimasta inviolata per tutti i 180 e passa minuti recuperi compresi.