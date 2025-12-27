Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati, il personale della Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente nel capoluogo, sanzionandolo contestualmente per violazione della normativa sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sorpreso con la cocaina a bordo di un'auto a noleggio mai restituita

Leggi anche: Controllata auto ad alta velocità a Lesignana: a bordo un 25enne sorpreso con cocaina

Leggi anche: Varese, sorpreso in auto con cocaina, hashish e soldi: arrestato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Controlli in riviera: dall'auto spuntano droga e coltello; La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; Crema - Un etto di cocaina; MONTESILVANO: ARRESTATA UNA DONNA SORPRESA CON COCAINA E UNA MAZZA DA BASEBALL IN AUTO.

Sorpreso in auto con la cocaina e 1200euro in contanti: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Sortino, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un pregiudicato 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacen ... grandangoloagrigento.it

Trasportava 4 kg di cocaina in un vano del portabagagli, 46enne arrestata - I finanzieri della compagnia di Porto Torres hanno arrestato una cittadina spagnola quarantaseienne, trovata in possesso di 4 kg di cocaina, trasportati a bordo di un'auto. msn.com