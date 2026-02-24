Ditonellapiaga canta Che fastidio! a Sanremo 2026 | testo della canzone e significato

Ditonellapiaga interpreta “Che fastidio!” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che riflette la sua crescita musicale. La cantante ha deciso di partecipare da solista dopo il successo del debutto nel 2022, quando aveva cantato insieme a Rettore. La canzone è parte di un nuovo progetto discografico, che segna un passo importante nella sua carriera. La performance ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Ditonellapiaga torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con “ Che fastidio! ”. Dopo il debutto nel 2022 in coppia con Rettore sulle note di “ Chimica “, la cantante gareggia da sola con un brano apripista di un nuovo progetto discografico che segna la sua evoluzione artistica e personale. Ditonellapiaga, il testo di “Che fastidio!”. di M. Carducci – E. Castroni – E. Ruzzi – A. Casagni – M. Carducci – E. Castroni Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Non è che voglia litigare Ho solo qualche osservazione Un pensiero mio La moda di Milano (che fastidio!) Lo snob romano (che fastidio!) Il sogno americano (che fastidio!) E il politico italiano (che fastidio!) La musica tribale (che fastidio!) I cani alle dogane (che fastidio!) E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!) Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!) E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!) E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!) Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!) Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Non è che voglia litigare Ma ho come l’impressione Di non potermi controllare E allora te lo dico (che fastidio!) Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!) L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Che fastidio! Su le mani solo se sei dell’acquario Strano ti facevo proprio sagittario La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino Per un piano tariffario Nasi alla francese come in fotocopia Imparare a vivere con un tutorial Passa a premium, clicca qui, ascolta ora! Cento cover Bossa Nova Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io Se sono matta io! E allora te lo dico (che fastidio!) Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!) L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Che fastidio! (x 3) Facciamoci una foto (che fastidio!) Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!) Scambiamoci il numero, ti scriverò Ma sotto quel sorriso, dico Io non so più cos’è normale O un’allucinazione Se sono matta io (x 5) Nonostante i corsi di meditazione Di respirazione Non posso sopportare Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!) E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!) Oppure l’inno nazionale al piano bar Gli F24, lo spam Che fastidio! Che fastidio! Che fastidio! Io non so più cos’è normale Ma sono matta io Ma sono matta io Ma sono matta . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

TonyPitony è a Sanremo per prepararsi alla serata delle cover quando canterà con Ditonellapiaga. Un duetto che promette scintille sulle note di The Lady is a Tramp. Lui, il cantante travestito da Elvis Presley, è diventato virale sul web per i suoi testi diretti e pr - facebook.com facebook

Ditonellapiaga arriva all’Ariston con Che fastidio! e una dichiarazione di poetica: niente compromessi, molta ironia. Dal racconto dello «sfogo» dietro il brano alla cover con TonyPitony, fino al tema dell’identità e della libertà artistica x.com