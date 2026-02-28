Aggiornamento GPS 2026 i consigli giusti per inoltrare senza errori la domanda QUESTION TIME con Semeraro LIVE Sabato 28 febbraio alle 14 | 30

Sabato 28 febbraio alle 14:30 si terrà un evento live con Semeraro dedicato all'aggiornamento GPS 2026. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e personale scolastico potranno presentare o aggiornare la domanda per le graduatorie provinciali per le supplenze. Durante il question time, saranno forniti i consigli pratici per compilare correttamente la richiesta senza commettere errori.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, i consigli giusti per la compilazione della domanda: titoli, riserve, preferenze e scelta provincia. QUESTION TIME con Sonia Cannas. LIVE Mercoledì 25 febbraio alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le...

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com

Aggiornamento GPS 2026: la mia certificazione informatica è valida per il punteggio? Ecco come controllareIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i criteri di valutazione delle certificazioni informatiche nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). I ... orizzontescuola.it

