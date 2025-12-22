Televisione e giornalismo italiano in lutto se ne va un pezzo di storia

Si è spento all’alba di oggi, intorno alle 5.00, uno dei volti che per decenni hanno accompagnato il racconto dell’attualità italiana. La notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti dell’informazione, lasciando un senso di vuoto profondo tra colleghi e addetti ai lavori. Come si legge sul sito EtruriaNews, lo storico inviato e condirettore della Rai, Giovanni Masotti, era ricoverato da giorni in una clinica privata romana, dove le sue condizioni si erano progressivamente aggravate dopo una broncopolmonite che avrebbe poi causato complicanze rivelatesi fatali. La sua storia professionale affonda le radici negli anni Settanta, quando il giornalismo era ancora fatto di carta, notti in redazione e cronaca sul campo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

