ad alessandro gassmann rode il culo per la presenza di gianni morandi a sanremo

Alessandro Gassmann si mostra infastidito per la partecipazione di Gianni Morandi a Sanremo, dove l’attore ha visto il cantante esibirsi con il figlio Tredici Pietro durante la serata dei duetti. La presenza di Morandi al festival ha suscitato reazioni di disagio tra alcune persone legate al mondo dello spettacolo. La situazione si è fatta notare tra chi conosce da vicino i protagonisti.

"Mi hanno detto che non potevo andare perché padre di un cantante". "Vabbè dai, sti cazzi, regole non uguali per tutti", scrive l'attore sui social. Avrebbe dovuto partecipare al Festival per promuovere la sua nuova serie Guerrieri La presenza di Gianni Morandi al Festival di Sanremo al fianco del figlio Tredici Pietro nella serata dei duetti irrita un altro 'padre di'.

Sanremo 2026, Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi: “Le regole non sono uguali per tutti”La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann.

