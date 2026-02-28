Il 28 febbraio 2002 rappresenta l’ultimo giorno di circolazione della lira italiana, moneta che era stata coniata nel 1472 nella Repubblica di Venezia. Dopo più di un secolo di utilizzo, la valuta è stata ritirata dal mercato mentre il passaggio all’euro si era concluso gradualmente nei mesi precedenti. Questo giorno segna la fine ufficiale di un’epoca monetaria per l’Italia.

Il 28 febbraio 2002, dopo oltre un secolo di utilizzo, la lira italiana fece la sua scomparsa, anche se il passaggio all’Euro, nei due mesi precedenti, avvenne in maniera graduale. Le prime banconote e monete del nuovo conio, infatti, iniziarono a fare capolino sul mercato già dal 1° gennaio del 2002, permettendo ai cittadini di iniziare a prendere confidenza con la nuova valuta.Utilizzata come unità di conto già nell’VIII secolo, in Italia la prima lira fu coniata nel 1472 dalla Repubblica di Venezia. Continuò a essere coniata in varie forme, fino a quando, nel 1806, il Regno d’Italia napoleonico adottò come valuta ufficiale la lira italiana secondo un sistema decimale bimetallico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 febbraio, è l’ultimo giorno della lira italiana

Leggi anche: Almanacco | Venerdì 28 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Oggi 28 dicembre: oroscopo del giorno, almanacco, santo e cosa accadde oggiIl 28 dicembre è una giornata che si colloca nel cuore delle festività natalizie, tra il Natale appena trascorso e la fine dell’anno che si avvicina.

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Almanacco | Venerdì 28 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Cosa fare in Canavese nel weekend: gli eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Cosa fare a Cremona e provincia nel weekend: eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026.

ACCADDE OGGI Le #vittimeinnocenti di #mafia del 27 febbraio: -1985, a #Palermo venne musico Pietro Patti, 47 anni. Si occupava di lavorazione e distribuzione di frutta secca. Fu ucciso con tre colpi alla testa mentre era in macchina con le quattro figlie, Gaia - facebook.com facebook

ACCADDE OGGI, Giovedì 27 Febbraio 1958 Rapina in via Osoppo a Milano: senza sparare un colpo, alcuni uomini assaltano un furgone portavalori che trasporta più di 500 milioni di lire e scappano Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca- x.com