Il 28 dicembre è una giornata che si colloca nel cuore delle festività natalizie, tra il Natale appena trascorso e la fine dell’anno che si avvicina. Un giorno sospeso, ideale per rallentare i ritmi e guardare con maggiore attenzione a ciò che è stato e a ciò che verrà. Come ogni data, anche oggi porta con sé un significato preciso, fatto di ricorrenze, memoria storica e simboli. Ecco cosa sapere su oggi, 28 dicembre: oroscopo del giorno, santo celebrato, almanacco e i principali eventi accaduti in questa data. Oroscopo del giorno – 28 dicembre. Ariete – In amore è il momento giusto per dire chiaramente ciò che vi manca. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Oggi 28 dicembre: oroscopo del giorno, almanacco, santo e cosa accadde oggi

Leggi anche: 28 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche: 28 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

28 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Oroscopo settimanale, le previsioni dal 22 al 28 dicembre segno per segno; L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: Capricorno e Toro, i re delle feste; Oroscopo di Branko per la settimana prossima dal 22 al 28 dicembre 2025: Natale porta chiarimenti, Capricorno in ripresa.

L’oroscopo di domenica 28 dicembre 2025: Bilancia e Cancro pronti a litigare - Non stupitevi se nell’oroscopo di domenica 28 dicembre 2025 i segni cardinali si sentono parecchio nervosetti: colpa di Venere e della Luna ... fanpage.it