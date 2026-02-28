Abbiamo un conto da regolare

Due persone hanno dichiarato di avere un conto da regolare dopo aver perso un bottino durante un precedente episodio. Durante un colloquio, uno dei soggetti ha affermato di essersi sentito ‘defraudato’ di quanto sarebbe stato suo, sottolineando la presenza di una questione irrisolta tra loro. La conversazione si è concentrata su questa perdita e sull’insoddisfazione legata a quella situazione passata.

"All'andata ci siamo sentiti un po' 'defraudati' di un bottino che poteva essere nostro e quindi abbiamo un conto in sospeso. Con tutto il rispetto per il Padova, ci mancherebbe, perchè verrà qui a fare la sua partita come è giusto che sia: è una squadra ben allenata con identità e valori tecnici, ma detto questo noi dovremo fare una partita cattivissima dal punto di vista agonistico, e riprenderci i punti persi sul loro campo". Parole dette in modo tranquillo ma estremamente deciso, quelle di Andrea Sottil alla vigilia del match del Braglia contro i biancoscudati di Andreoletti. Il tecnico canarino però, nonostante ribadisca che le gare vanno vissute una alla volta, riconosce che a questo punto della stagione bisogna guardare anche un po' più in là.