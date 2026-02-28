A Monte San Giovanni Campano concluse le bonifiche dopo l' esplosione La famiglia rientra a casa dimesso il 52enne ferito

A Monte San Giovanni Campano sono terminate le operazioni di bonifica dopo l'esplosione avvenuta il 23 febbraio a Chiaiamari. La famiglia che viveva nella zona ha potuto rientrare nelle proprie abitazioni, mentre il 52enne rimasto ferito è stato dimesso dall'ospedale. Le autorità hanno concluso le verifiche di sicurezza, riportando la situazione alla normalità.

È stato pertanto disposto il dissequestro dell'immobile, permettendo al nucleo familiare, precedentemente evacuato a titolo precauzionale Tornano alla normalità le condizioni di sicurezza in località Chiaiamari, teatro della violenta deflagrazione dello scorso 23 febbraio. A seguito delle complesse operazioni di bonifica, l'Autorità Giudiziaria di Frosinone ha accertato il venir meno sia delle esigenze probatorie sia delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. È stato pertanto disposto il dissequestro dell'immobile, permettendo al nucleo familiare, precedentemente evacuato a titolo precauzionale, di fare rientro nella propria abitazione.