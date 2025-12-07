Scala si alza il sipario sulla Prima più attesa dell’anno con la ‘Lady Macbeth’ di Šostakovi?
(Adnkronos) – Teatro della Scala, al via alle 18 in punto la Prima più attesa dell’anno, con Riccardo Chailly sul podio per la dodicesima inaugurazione di stagione e la regia di Vasily Barkhatov. L’opera, “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?, è trasmessa in diretta su Rai1 e Rai Radio3 dalle ore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
