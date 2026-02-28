A Cesenatico 500 giovani per l' evento di robotica più grande d' Italia
A Cesenatico si svolge dal 5 al 7 marzo l’evento di robotica educativa più grande d’Italia, chiamato “Jump’in International”. L’evento si tiene per la prima volta in Romagna, al Villaggio Accademia, e coinvolge circa 500 giovani provenienti da diverse parti del paese. Durante i tre giorni, i partecipanti si dedicano a workshop, competizioni e attività legate alla robotica.
È tutto pronto per “Jump’in International”, l’evento di robotica educativa più grande d’Italia che, dal 5 al 7 marzo prossimi, approda per la prima volta in Romagna, al Villaggio Accademia di Cesenatico. A organizzarlo è la società benefit riminese Fattor Comune, in collaborazione con Artù Onlus. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Presentata la Run2Castles, già 500 iscritti per il grande eventoÈ stata ufficialmente presentata la Run2Castles, la corsa podistica che taglia il traguardo del quinto anno di vita e si prepara a celebrare...
Approfondimenti e contenuti su Cesenatico.
Temi più discussi: A Cesenatico 500 giovani per l'evento di robotica più grande d'Italia; Jump’in International, 500 giovani a Cesenatico per la robotica; Robotica e intelligenza artificiale. Dalla riviera sognando il Texas; Arrivano da ben 13 Paesi di 4 Continenti, gli oltre 500 partecipanti all’evento Jump’in International.
Jump’in International, 500 giovani a Cesenatico per la roboticaOltre 500 partecipanti, 13 Paesi, 4 Continenti. Dal 5 al 7 marzo il Villaggio Accademia di Cesenatico ospiterà Jump’in International, definito come l’evento ... chiamamicitta.it
Robotica e intelligenza artificiale. Dalla riviera sognando il TexasSfida tra 500 studenti da tutto il mondo a Cesenatico: chi vince ad aprile andrà in finale a Houston ... msn.com
Cesenatico. Venticinquemila abitanti, porto canale, piadina, turismo estivo. Non esattamente il posto che ti aspetti nella storia dello sport mondiale. Eppure il 14 maggio 2017, a pochi metri dalla riva adriatica, successe qualcosa che nessun paese al mondo av - facebook.com facebook