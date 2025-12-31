Presentata la Run2Castles già 500 iscritti per il grande evento
È stata ufficialmente presentata la Run2Castles, l’evento podistico giunto alla sua quinta edizione. Con già 500 iscritti, la corsa si avvicina per celebrare l’Epifania, confermando il suo ruolo come appuntamento importante per gli appassionati di corsa e movimento. Un’occasione per partecipare a una manifestazione consolidata, che unisce sport e tradizione in un contesto coinvolgente e accessibile.
