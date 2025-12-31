Presentata la Run2Castles già 500 iscritti per il grande evento

È stata ufficialmente presentata la Run2Castles, l’evento podistico giunto alla sua quinta edizione. Con già 500 iscritti, la corsa si avvicina per celebrare l’Epifania, confermando il suo ruolo come appuntamento importante per gli appassionati di corsa e movimento. Un’occasione per partecipare a una manifestazione consolidata, che unisce sport e tradizione in un contesto coinvolgente e accessibile.

È stata ufficialmente presentata la Run2Castles, la corsa podistica che taglia il traguardo del quinto anno di vita e si prepara a celebrare l’Epifania con un’edizione che si annuncia da record. L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio, con oltre 500 iscritti pronti a vivere una giornata di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

