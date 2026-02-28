A Bergamo si tiene la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport» presso la biblioteca Tiraboschi. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dello sport come strumento di inclusione, secondo quanto affermato dalla campionessa bergamasca Martina Caironi. La mostra presenta video e materiali che illustrano il ruolo dello sport nel promuovere l’integrazione tra diverse culture.

L’INIZIATIVA. Alla biblioteca Tiraboschi, per «sensibilizzare le persone sullo sport come mezzo d’inclusione», ha detto la campionessa bergamasca Martina Caironi. Un itinerario di immagini che unisce sport e cultura nello spirito dell’olimpismo. Stamattina - 28 febbraio - è stata inaugurata, negli spazi della biblioteca civica Antonio Tiraboschi, la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport», promossa dalla Direzione Cultura di Regione Lombardia e realizzata da Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito del palinsesto dell’«Olimpiade Culturale» di Fondazione Milano Cortina 2026. L’allestimento dinamico e interattivo resterà fino al 14 marzo, e si divide tra la sala Mimmo Boninelli e l’area al piano terra dell’edificio principale della biblioteca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport» - Video

Cristante a Sky Sport: «Da Gasperini l’intuizione che ha cambiato il mio ruolo, è rimasto lo stesso di Bergamo. Atalanta Roma? C’è grandissima emozione»Alla vigilia della sfida tra Atalanta e Roma, Bryan Cristante, centrocampista giallorosso cresciuto definitivamente sotto la guida di Gian Piero...

Leggi anche: La favola di Ambra Matera, l’ultima tedofora a Bergamo: «Che emozione, ho saputo solo la mattina che avrei acceso il braciere» - Foto e video

Tutto quello che riguarda Emozione Dei Giochi.

Temi più discussi: Tarocchi, la storia tra gioco e divinazione in mostra a Bergamo; I Tarocchi di De André - Accademia Carrara - eventi; La mostra Eau di Ana Silva alla GAMeC di Bergamo; A Bergamo la mostra sulla storia dei tarocchi.

A Bergamo la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport» - VideoL’INIZIATIVA. Alla biblioteca Tiraboschi, per «sensibilizzare le persone sullo sport come mezzo d’inclusione», ha detto la campionessa bergamasca Martina Caironi. ecodibergamo.it

Un tesoro della Malatestiana in mostra a BergamoIl manoscritto D.XIV.1 della Biblioteca Malatestiana esposto all’Accademia Carrara per la rassegna nazionale sui tarocchi ... forli24ore.it

È stata inaugurata, negli spazi della biblioteca civica Antonio Tiraboschi, la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport», promossa dalla Direzione Cultura di Regione Lombardia e realizzata da Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision S - facebook.com facebook

Alla biblioteca Tiraboschi di Bergamo la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport». x.com