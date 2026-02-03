Ambra Matera, 36 anni di Campagnola, ha acceso il braciere a Bergamo solo questa mattina. La donna, impiegata e appassionata di corsa, fa parte dei Podisti Insonni. È salita sul palco di largo Belotti davanti a una folla festante e ha parlato di emozioni forti. “Che emozione, ho saputo solo oggi che avrei acceso il fuoco olimpico”, ha detto. La sua gioia si mescola con il senso di orgoglio di portare i valori dello sport nella sua città.

LA STORIA. La 36enne di Campagnola, impiegata con una passione per la corsa, fa parte dei Podisti Insonni ed è salita sul palco in largo Belotti, acclamata dalla folla: «Lo sport è condivisione e rispetto, che felicità portare i valori olimpici nella mia città». Nella favola di Ambra Matera, impiegata 36enne di Campagnola con una grande passione per la corsa, c’è tutta la magia dello sport e di una città, Bergamo, che lunedì si è vestita a festa per accendere lo spirito olimpico. La voglia di esserci, per la gente che ha riempito le strade orobiche, è stata più forte del maltempo. In diverse migliaia, durante tutta la giornata, hanno accompagnato il viaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, acclamando gli oltre cento tedofori che si sono alternati lungo il percorso, da Villa d’Almè a Bergamo, passando per la Val Seriana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La favola di Ambra Matera, l’ultima tedofora a Bergamo: «Che emozione, ho saputo solo la mattina che avrei acceso il braciere» - Foto e video

Approfondimenti su Ambra Matera

Un nuovo episodio dell'ultima gaffe di Andrea Scanzi cattura l'attenzione sui social: una frase sbagliata, una foto fuori contesto e reazioni divertite sul web.

Al Bano Carrisi ha recentemente condiviso, durante l’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, di aver dovuto rimandare un concerto privato in Russia a causa del mancato rilascio della visa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ambra Matera

La favola di Ambra Matera, l’ultima tedofora a Bergamo: «Che emozione, ho saputo solo la mattina che avrei acceso il braciere» - Foto e videoLA STORIA. La 36enne di Campagnola, impiegata con una passione per la corsa, fa parte dei Podisti Insonni ed è salita sul palco in largo Belotti, acclamata dalla folla: «Lo sport è condivisione e ... ecodibergamo.it

La favola di Ambra Matera, l’ultima tedofora a Bergamo: «Che emozione, ho saputo solo la mattina che avrei acceso il braciere» - facebook.com facebook