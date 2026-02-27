Visioni di Moda | oltre 250 opere raccontano il talento di Giancarlo Utili tra gli anni ' 70 e ' 90

Il Comune di Russi apre sabato 21 marzo alle 16 a Palazzo San Giacomo la mostra “Visioni di Moda”, che raccoglie oltre 250 opere di Giancarlo Utili realizzate tra gli anni Settanta e Novanta. La rassegna presenta disegni, bozzetti e fotografie che illustrano il percorso artistico e professionale del designer. L’esposizione resterà aperta fino a una data da definire.

Il Comune di Russi inaugura sabato 21 marzo, alle 16, a Palazzo San Giacomo la mostra “Visioni di Moda. Figura e figurini di Giancarlo Utili”, dedicata al lavoro nel campo della moda di Giancarlo Utili. Curata da Gianni Zauli e allestita insieme a Claudio Ballestracci, presenta oltre 250 opere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Mostre, archivi e visioni contemporanee raccontano la moda come linguaggio culturale, accessibile a tutti.Dal Met Museum a Vienna, fino a Trieste. Bastano un biglietto e il tempo giusto per osservare Una raccolta di contenuti su Visioni di Moda. Temi più discussi: Visioni di Moda: oltre 250 opere raccontano il talento di Giancarlo Utili tra gli anni '70 e '90; Russi, a Palazzo San Giacomo arriva la mostra Visioni di Moda; Fra sostenibilità e nuovi linguaggi, due progetti fanno spazio ai giovani talenti; Al via Fashion Link Milano, nuovo format dedicato al lifestyle e al fashion retail internazionale. La visione di IED continua ad espandersi oltre confine: tra moda, tecnologia e identitàIED continua ad espandere la propria visione oltre confine, riflettendo su temi fondamentali per lo sviluppo della moda e dell'intero fashion system Dopo aver inaugurato l’anno accademico con Unstage ... vogue.it Da Confindustria Moda un Piano Strategico per salvare la filiera: «Non deve finire come l’automotive»Un piano necessario, composto da provvedimenti urgenti e visioni di lungo respiro, per evitare che l’industria della moda italiana, secondo comparto manifatturiero del Paese, possa subire la stessa, ... ilsole24ore.com Galleria Progetti. . Una fotografa di moda, celebre per i suoi scatti violenti e provocatori, inizia ad avere visioni inquietanti: omicidi di modelle e collaboratori… visti attraverso i suoi stessi occhi. Di cosa parliamo Di Occhi di Laura Mars, film del 1978 dirett - facebook.com facebook L’Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta: Onorato di aver assistito alla sfilata di Prada alla #MilanoFashionWeek. È stato un piacere incontrare la fondatrice Miuccia Prada, la cui visione creativa ha definito generazioni di moda, e suo figlio, Lorenzo Bertelli, la cui x.com