Sanremo 2026 Vincenzo Schettini ospite dopo le polemiche | cosa è successo

Stasera, venerdì 27 febbraio, il professor Vincenzo Schettini sarà ospite sul palco del Festival di Sanremo 2026 durante la quarta serata. La sua presenza arriva dopo alcune polemiche che hanno coinvolto il suo nome nei giorni precedenti. Schettini parteciperà all’evento come ospite, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa scelta. La serata prosegue con le esibizioni e gli interventi previsti.

(Adnkronos) – Il professor Vincenzo Schettini stasera, venerdì 27 febbraio, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2026 nella quarta serata del Festival. Smentita, quindi, la voce secondo sui il docente avrebbe disertato la kermesse canora. Sembrava che avesse deciso di non accettare l'invito dopo le polemiche degli ultimi giorni, scatenate dopo l'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli. Tuttavia, durante la conferenza stampa della quarta serata, a smentire l'indiscrezione ha provveduto il vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo: "Schettini ci sarà. Parlerà di dipendenze e di disagio giovanile, da alcol e droga alla dipendenza digitale", ha detto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo 2026, Vincenzo Schettini confermato ospite dopo le voci sulla rinuncia: parlerà di dipendenza digitaleVincenzo Schettini è il professore di fisica più popolare d’Italia, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie a format web e programmi televisivi...

Vincenzo Schettini, non salta l'ospitata a Sanremo: la decisione dopo le polemiche e le accuse degli ex studenti sui "like" per voti più altiIl nome di Vincenzo Schettini è finito al centro dell’attenzione a ridosso del Festival di Sanremo 2026.

