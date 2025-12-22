Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle comedy show nazionali, Vincenzo Comunale torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Comunale, che si intitola “PRIMA PAGINA” e sarà in tour a partire da . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Vincenzo Comunale debutta a Napoli: la comicità partenopea tra monologhi e improvvisazione

