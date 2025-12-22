Vincenzo Comunale debutta a Napoli | la comicità partenopea tra monologhi e improvvisazione
Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle comedy show nazionali, Vincenzo Comunale torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Comunale, che si intitola “PRIMA PAGINA” e sarà in tour a partire da . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Leggi anche: Comicità e improvvisazione guidano la nuova edizione di "Cialtronight"
Leggi anche: Walter Leonardi torna sul palco con "Recital", uno spettacolo di monologhi, improvvisazione e musica
Vincenzo Comunale: a gennaio 2026 parte da Napoli il nuovo tour italiano - Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle ... napolivillage.com
Parte dall'Acacia di Napoli il tour di "Prima Pagina", il nuovo spettacolo di Vincenzo Comunale - Fresco del successo raccolto con la partecipazione a "Zelig On" in prima serata su Italia 1, Vincenzo Comunale torna a teatro con un nuovo spettacolo di stand- napolitoday.it
Vincenzo Comunale con "Prima pagina", tour parte da Napoli - Nel nuovo monologo, scritto e diretto dall'artista napoletano classe 1996, parla degli inizi e delle pagine ancora bianche ... ansa.it
Zelig. . Vincenzo Comunale e la partita iva! #ZeligOn, ora su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook
Vincenzo Comunale con "Prima pagina", tour parte da Napoli. Nel monologo gli inizi e le pagine ancora bianche della vita #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.