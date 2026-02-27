Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale, segnalando eventuali disagi o interruzioni. L’obiettivo è tenere aggiornati automobilisti e pendolari sulle condizioni del traffico nella zona, offrendo dettagli precisi e immediati sulla situazione attuale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle sessioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'autostrada A1 roma-napoli risolto incidente ma senza tra Anagni e Ferentino direzione Napoli al momento la circolazione scorrevole andiamo sulla statale Pontina anche qui risolto l'incidente circolazione prima di impedimenti all'altezza di Spinaceto versi raccordo anulare tratto Urbano della Roma Teramo si procede il traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima per il trasporto ferroviario la linea alta velocità Firenze Roma e rallentata in direzione Firenze per un inconveniente...