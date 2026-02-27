Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-02-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 27 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni sulla circolazione e sulle eventuali criticità nel territorio. Questa comunicazione si rivolge a chi si sposta quotidianamente nella capitale e nelle zone limitrofe, offrendo dettagli sulla situazione attuale delle strade e sui possibili disagi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della creazione di mobilità un servizio della regione Lazio partiamo di raccordo anulare in carreggiata esterna contratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud in carreggiata interna si rallenta via Cassia bis e Salaria è più avanti tra diramazione Roma nord autostrada Roma Teramo situazione analoga sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra tangenziale est verso raccordo anulare andiamo sulla Flaminia Come dare a Corso Francia a Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Salaria si sta in fila per lavori tra la tangenziale est aeroporto Roma Urbe nelle due direzioni.