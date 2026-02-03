L’intervento della Protezione civile Rattoppi per sistemare la viabilità
Questa mattina, la Protezione civile è intervenuta nel centro della città per sistemare le tante buche che si sono formate sulle strade e nelle piazze. Con i lavori di rattoppo, cercano di garantire di nuovo sicurezza e fluidità al traffico, che rischiava di rallentare o creare incidenti. L’intervento è stato rapido e mirato, per mettere in sicurezza le vie più critiche.
Troppe buche nelle strade, nelle piazze e nelle corsie delle rotonde del piccolo territorio cittadino per non intervenire con “rattoppi“ urgenti, ripristinando la sicurezza e la viabilità stradale. Ci hanno pensato così, lo scorso weekend, i volontari della Protezione civile bressese a “coprire“ e a “sistemare“ il catrame in oltre trenta tra piccoli crateri, fessure e buche, che si sono creati durante le ultime settimane in varie zone di Bresso. A cominciare, soprattutto, dalla centrale e trafficata via Vittorio Veneto, dove i residenti hanno segnalato la presenza di alcune buche profonde come quella, per esempio, all’altezza del “Center City“, a pochi metri dalla fermata degli autobus di linea, dei cantieri della nuova tranvia “Milano-Seregno“ e degli attraversamenti pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
