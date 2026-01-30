Questo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Verissimo torna in tv su Canale 5 con un ricco elenco di ospiti. La trasmissione andrà in onda dalle 16.30, portando sul palco volti noti e storie interessanti. Gli spettatori potranno seguire due giorni di interviste e approfondimenti, con la stessa formula che ha sempre caratterizzato il programma.

In onda dalle 16.30. Questo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, Verissimo torna su Canale 5 con un ricco programma di ospiti. Sabato pomeriggio, alle 16:30, Silvia Toffanin accoglierà in studio Gigliola Cinquetti, che si racconterà tra vita privata e carriera musicale, regalando un’intervista intima e speciale. Dalla fiction Una nuova vita arrivano Daniele Pecci e Alessandro Tersigni, pronti a condividere con il pubblico le loro esperienze sul set e fuori. Non mancheranno momenti di leggerezza con Valeria Graci, che porterà in studio tutta la sua ironia, e storie di rinascita come quella di Thais Wiggers, che racconta un nuovo capitolo della sua vita da splendida quarantenne. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 31 gennaio e 1 febbraio 2026

Approfondimenti su Verissimo ospiti

Nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026, Verissimo ospiterà un evento speciale.

Tornano gli appuntamenti di Verissimo in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verissimo ospiti

Argomenti discussi: Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio da Claudia Pandolfi a Gabriel Garko; Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5; Ecco chi c'è a Verissimo: gli ospiti di sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio.

Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggiVerissimo torna oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. adnkronos.com

Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggiInfine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in ... adnkronos.com

Domenica a Verissimo i Modà e Bianca Atzei ospiti per raccontare il loro legame prezioso. Sarà il racconto di una collaborazione sincera in mezzo a una marea di collaborazioni costruite a tavolino ed è, quindi, imperdibile. x.com

Domenica alle 15:30 ospiti a Verissimo i Modà con Bianca Atzei - facebook.com facebook