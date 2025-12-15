Furti a Monza e truffe | scoperta banda di 21 persone con a capo una 90enne

Una banda composta da 21 persone, guidata da una 90enne, è stata smantellata dai militari del Comando provinciale di Milano. L'organizzazione, specializzata in furti, truffe e attività di ricettazione, utilizzava la tecnica del finto carabiniere. L’indagine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza, evidenziando un articolato schema criminale nel territorio di Monza e dintorni.

Rubavano nelle case, anche a Monza. E poi ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Un'associazione a delinquere che ruotava intorno alla tecnica del finto carabiniere è stata individuata dai militari del Comando provinciale di Milano che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un'ordinanza.

Truffa del finto carabiniere, smantellata banda di 21 persone: a capo una 96enne. Bottino da 2,5 milioni - Milano, nel mirino soprattutto persone anziane, colte nel rientro solitario alla loro casa e ingannate da (falsi) materiali e distintivi delle forze dell'ordine

Operazione dei poliziotti della Squadramobile di Monza e della Brianza nei confronti di due persone, un uomo e una donna, arrestati per una serie di truffe e furti in abitazione commessi ai danni di persone anziane.

