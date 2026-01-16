Pala Bcc Romagnolo Una palestra Technogym per ‘allenare’ il palazzetto

Il Pala Bcc Romagnolo di Cesena, recentemente rinominato grazie a una sponsorizzazione quinquennale, ha rafforzato i propri servizi con l’installazione di una nuova palestra. Grazie al supporto di Technogym, sono state messe a disposizione attrezzature moderne per un centro di allenamento completo e funzionale, offrendo così un ulteriore valore alla struttura e ai suoi utenti.

Il palazzetto dello sport di Cesena, recentemente ribattezzato Pala Bcc Romagnolo in seguito a un contratto di sponosorizzazione che durerà per i prossimi cinque anni, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei propri servizi: in questi giorni è infatti stata allestita una nuova palestra grazie al contributo di Technogym, che ha fornito gratuitamente tutte le attrezzature necessarie per creare un moderno centro di allenamento. Fornitore ufficiale delle ultime dieci Olimpiadi e partner delle più prestigiose squadre sportive a livello mondiale, Technogym ha messo a disposizione una gamma completa di 10 macchinari ad alta tecnologia, pensati per rispondere alle esigenze sia degli atleti professionisti sia dei giovani delle squadre giovanili che frequentano l'impianto.

Cesena, nuova palestra Technogym al Pala BCC Romagnolo - Il palazzetto dello Sport di Cesena compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei propri servizi dedicati allo sport e agli atleti. corriereromagna.it

La festa di RomagnaBanca con Aldo Cazzullo e i Nomadi - 500 soci e ospiti del territorio hanno partecipato sabato alla festa di RomagnaBanca al Pala Bcc Romagnolo di Cesena, confermando la capacità dell’istituto di proporre eventi che uniscono ... msn.com

2026, a noi due!!! Si comincia con il derby, tifosi siete carichi - Pala BCC Romagnolo Inizio gara ore 17.30 ingresso libero Diretta streaming sulla nostra facebook

