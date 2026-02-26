Alicia Keys e le origini italiane chi è sua madre Teresa Augello

Tra le star attese al Festival di Sanremo 2026 c’è anche una cantante nota per la sua voce inconfondibile e il successo globale. La sua presenza suscita grande interesse, soprattutto per le sue origini italiane, che legano il suo percorso artistico a radici profonde e a una storia di famiglia ricca di significato. L’attesa cresce man mano che si avvicina la sua esibizione in scena.

Una delle protagoniste più attese della terza serata del Festival di Sanremo 2026 è senza dubbio lei, la super star Alicia Keys che arriva all’Ariston con l’aura delle grandi celebrità internazionali e con la voce potente che ha fatto innamorare milioni di fan nel mondo. Dietro l’artista però c’è anche una storia molto bella che parla di un legame fortissimo, quello con l'Italia e in particolare con sua madre Teresa, detta Terry, Augello, una donna di origini italiane che l’ha cresciuta da sola a New York dopo l’uscita di scena del padre quando Alicia era ancora bambina. 🔗 Leggi su Dilei.it

