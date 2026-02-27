Alessandro Acerbi, avvocato esperto in risorse umane, è stato coinvolto in un incidente vicino a un tram a Milano. Secondo quanto raccontato, un sigaro gli avrebbe impedito conseguenze più gravi, permettendogli di muoversi per circa 20 metri dopo il violento impatto. Acerbi, originario di La Spezia, si trovava a pochi metri dal luogo dello schianto al momento dell’incidente.

“Possiamo dire che il destino e un sigaro mi abbiano salvato la vita”. Alessandro Acerbi, spezzino di nascita e milanese di adozione, noto avvocato esperto in risorse umane era a pochi metri dal tram 9 al momento dello schianto. Quando lo raggiungiamo telefonicamente parla con la lucidità di sempre, ma il tono della voce tradisce la consapevolezza di essere stato sul luogo di una tragedia che al momento ha provocato due morti e trentanove feriti. Una tragedia inspiegabile che è piombata all’improvviso in un venerdì milanese di fine inverno. Avvocato, ci racconta cosa è successo e cosa ha visto davanti ai suoi occhi? “Stavo tornando verso casa dopo una settimana impegnativa, avevo il sigaro nella mano sinistra e il cellulare all'orecchio destro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un sigaro mi ha salvato, sono vivo per 20 metri scarsi"

