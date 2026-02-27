Un posto al sole le anticipazioni del 2 marzo 2026 | Rosa è sempre più in crisi

Il 2 marzo 2026 torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la soap di Rai 3 in onda dal 1996. La puntata del giorno si concentra sulla crisi crescente di Rosa, uno dei personaggi principali. La serie continua a essere tra le produzioni più seguite della rete e mantiene la sua presenza stabile nel palinsesto televisivo.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026. Nella puntata precedente del 27 febbraio 2026 Nella puntata di venerdì 27 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La cena al ristorante rischia di trasformarsi nel detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. 🔗 Leggi su Dilei.it

