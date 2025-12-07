Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Il Natale si avvicina anche per i protagonisti di Un Posto al Sole: nella soap infatti, si sente aria i festa, tra presepi e addobbi. Ma c'è qualcuno che non è affatto dell'umore giusto: Eduardo. Il fratello di Rosa attraversa un momento molto difficile, ma nell'episodio di lunedì 8 dicembre Clara lo aiuterà a riflettere sull'importanza del loro legame e della famiglia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 dicembre: Eduardo in crisi, Viola ed Eugenio sempre più vicini