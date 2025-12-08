E’ tornato il turismo nel ponte dell’Immacolata. Fa ormai parte della storia culturale di San Gimignano che ha riaperto le porte al turismo. E di visitatori ne sono arrivati in questo ponte dell’Immacolata. Oltre ovviamente ai residenti che vogliono gustare una delle più belle città della Toscana nel periodo suggestivo del Natale. Su il sipario del cartellone degli eventi " Accade d’Inverno " a San Gimignano con tantissimi bambini sotto l’albero e per le strade dello struscio fra balli e musica e molto altro. Come dire: ci siamo anche noi aspettando gli attesi regali sotto l’albero dalla letterina a babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo nella città delle Torri: "Il festival dedicato ai piccoli è un modo di fare comunità"