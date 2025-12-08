Turismo nella città delle Torri | Il festival dedicato ai piccoli è un modo di fare comunità
E’ tornato il turismo nel ponte dell’Immacolata. Fa ormai parte della storia culturale di San Gimignano che ha riaperto le porte al turismo. E di visitatori ne sono arrivati in questo ponte dell’Immacolata. Oltre ovviamente ai residenti che vogliono gustare una delle più belle città della Toscana nel periodo suggestivo del Natale. Su il sipario del cartellone degli eventi " Accade d’Inverno " a San Gimignano con tantissimi bambini sotto l’albero e per le strade dello struscio fra balli e musica e molto altro. Come dire: ci siamo anche noi aspettando gli attesi regali sotto l’albero dalla letterina a babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Toscana regina del turismo dell'Immacolata. In molti scelgono le città d'arte. A Siena, il "Mercato nel Campo": tra sapori, artigianato e tradizione TGR Rai Toscana - facebook.com Vai su Facebook
IT.A.CÀ 2024: il Festival del Turismo Responsabile si conclude dopo sette mesi di eventi - CÀ, il festival che da sedici anni ridefinisce il turismo sostenibile in Italia. Scrive greenme.it
Turismo, torna Roots-in con Enit: via al Festival delle “radici” - La ricerca delle proprie radici familiari e la conoscenza diretta dei luoghi di origine sta diventando un’esigenza sempre più urgente da parte degli italiani di seconda e terza generazione sparsi per ... Lo riporta ilmattino.it