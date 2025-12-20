Inter News 24 Zazzaroni a Radio Dee Jay è stato protagonista di un siparietto con Marchetti sul mercato nerazzurro e la linea condivisa con Ausilio. Un siparietto radiofonico che chiarisce, ancora una volta, quale sarà la linea dell’ Inter nella prossima sessione invernale di mercato. Dagli studi di Radio Dee Jay, Luca Marchetti e Ivan Zazzaroni hanno discusso delle intenzioni della dirigenza nerazzurra, offrendo un quadro piuttosto chiaro: senza vere occasioni, a gennaio non arriveranno rinforzi. Il tema è stato affrontato con il tono leggero del siparietto, ma i contenuti sono apparsi tutt’altro che banali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni e Marchetti svelano il piano dell’Inter: «Quali saranno le mosse nerazzurre a gennaio»

"L'Inter a gennaio credo che non farà nulla" (Luca Marchetti) "È la stessa cosa che dice Piero Ausilio, abbiamo gli stessi interlocutori" (Ivan Zazzaroni) "Ausilio mica risponde sempre a tutti..." (Luca Marchetti) x.com

