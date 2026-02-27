Ufficiale | Milan-Inter domenica 8 alle 20.45 Nerazzurri con la Dea sabato 14 alle 15

Il calendario delle partite di calcio mette in evidenza diverse sfide in programma nelle prossime settimane. La partita tra Milan e Inter è fissata per domenica 8 alle 20.45, mentre i nerazzurri affronteranno l'Atalanta sabato 14 alle 15. La sfida tra Como e Roma si svolgerà al Sinigaglia domenica 15 alle 18, e Lazio-Milan si giocherà alle 20.45 dello stesso giorno. La Juventus scenderà in campo sabato alle 20.

Era scontato ma ora è arrivata anche l'ufficialità della Lega Serie A, assieme al calendario completo di tre giornate, 28ª, 29ª e 30ª: Milan-Inter si disputerà domenica 8 marzo alle ore 20.45. Gli altri big match vedranno i nerazzurri di Chivu ospitare l'Atalanta sabato 14 alle ore 15 (la Dea sarà impegnata in Champions col Bayern Monaco martedì 10 in casa e mercoledì 18 in Baviera), mentre Como-Roma è stata programmata per domenica 15 alle ore 18. Venerdì 6 marzo, ore 20.45 Napoli-Torino. Venerdì 13 marzo, ore 20.45 Torino-Parma. Venerdì 20 marzo, ore 18.30 Cagliari-Napoli; ore 20.45 Genoa-Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

