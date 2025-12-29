Lelettorale | Ciriani ' Schlein convinta di vincere? Allora scriva con noi nuova legge'

L'assunto di Ciriani evidenzia come un eventuale premierato richieda una revisione della legge elettorale, in modo da garantire coerenza e stabilità nel sistema di governo. La proposta sottolinea l'importanza di un quadro normativo chiaro e aggiornato, in grado di rispondere alle esigenze di rappresentanza e funzionamento delle istituzioni italiane. Un dibattito che coinvolge aspetti fondamentali del sistema politico e democratico del Paese.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Già il premierato, di per sé, richiede una nuova legge elettorale coerente con il suo spirito. Ma anche a prescindere da questo, la sfida che abbiamo davanti - e che rivolgo anche a Elly Schlein, autoproclamata leader del centrosinistra - è decidere se vogliamo continuare con una legge costruita per rendere ingovernabile il Parlamento e favorire inciuci post-voto, oppure una legge come quelle dei Comuni e delle Regioni, che stabilisca prima del voto chi sono gli alleati, chi guida la coalizione e che tipo di governo si propone". Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a La Stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

