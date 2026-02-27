tutti a studiare a monza mapelli iscrizioni sold out e il frisi accelera sul futuro

A Monza, le iscrizioni scolastiche stanno attirando molta attenzione, con il numero di studenti che si avvicina alla saturazione. Mapelli ha registrato tutte le iscrizioni già esaurite, mentre il Frisi si prepara a investire sul futuro. Secondo le ultime rilevazioni della Provincia, si nota una diminuzione di circa 300 iscritti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I dati della Provincia parlano di un calo di circa 300 studenti in meno iscritti a gennaio 2025, probabilmente polverizzati su tutto il territorio e forse, sui grandi numeri, ancora pochi per avere un’evidenza nell’organizzazione dei corsi di studio dei vari istituti, che dalle valutazioni a caldo dei presidi, sembrano tenere bene o addirittura essere in crescita, grazie ad approfondimenti e curvature all’avanguardia che attirano i ragazzi. All’istituto Mapelli boom di richieste per il settore tecnico economico, trend simile a Milano città. In tempo di incertezza geopolitica, le famiglie hanno calcolato che, comunque lo si chiami, il ragioniere troverà sempre lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

