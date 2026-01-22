Dopo il successo a Monza, torna in scena “Una sorvegliata molto speciale”, la nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7. L’appuntamento, previsto per il fine settimana al Binario Nova, vede protagonisti Barbara Bertato, Gregory Bonalumi e Denise Brambillasca. Lo spettacolo, già sold out durante le festività natalizie, invita il pubblico a riflettere con delicatezza e a sorridere con sincerità, confermando l’interesse per questa produzione apprezzata dal pubblico.

Doppio appuntamento a teatro sabato e domenica. “Una sorvegliata molto speciale“, nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7, che ha debuttato sold out in occasione delle festività natalizie al Binario 7 di Monza, sarà in scena al Binario Nova sabato e porterà sul palco Barbara Bertato, Gregory Bonalumi e Denise Brambillasca. Domenica, alle 16, invece, l’appuntamento è per i più piccoli con “Mistero al museo“. “Un salto nella preistoria“, produzione Gli Alcuni, trasporterà il pubblico indietro nel tempo fino a 66 milioni di anni fa, nel cretaceo, per un viaggio ricco di mistero e avventure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il sold out a Monza. Una ’sorvegliata speciale’ per riflettere e sorridere

Una sorvegliata speciale al Binario 7. Drammi in famiglia e colpi di scenaVenerdì in sala Picasso debutta “Una sorvegliata molto speciale”, una nuova produzione della Compagnia Teatro Binario 7.

