Treno deragliato a Milano l’ipotesi che cambia tutto | Ecco cos’è successo

Un tram urbano è deragliato oggi nel centro di Milano, in viale Vittorio Veneto, finendo contro un edificio vicino ai Bastioni di Porta Venezia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni alla facciata dell’edificio e disagio nella zona. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuna vittima è stata segnalata al momento.

Un tram urbano è deragliato oggi nel centro di Milano, in viale Vittorio Veneto, finendo contro un palazzo nei pressi dei Bastioni di Porta Venezia. Il bilancio provvisorio parla di due morti e di almeno quaranta feriti, con alcuni in condizioni gravi. L'impatto ha provocato danni al convoglio e alla facciata dell'edificio; sul posto sono intervenuti soccorsi e forze dell'ordine. Secondo le prime verifiche di polizia e tecnici Atm, il mezzo avrebbe affrontato il tratto a una velocità elevata, superiore a quella prevista in un'area centrale con incroci ravvicinati. La ricostruzione iniziale indica che il tram avrebbe oltrepassato l'ultima fermata prima dell'intersezione con via Lazzaretto senza rallentare, arrivando allo scambio in condizioni non compatibili con la manovra.