Trema la Francia hackerati milioni di dati sanitari anche di leader politici

In Francia si è verificata una violazione della sicurezza informatica che ha compromesso milioni di dati sanitari, coinvolgendo anche alcuni leader politici. L’attacco ha portato alla fuga di informazioni sensibili, evidenziando la vulnerabilità dei sistemi di sicurezza nel settore sanitario. Le autorità stanno indagando sull’incidente, mentre le persone colpite sono state informate della perdita di dati.

Nuova violazione della sicurezza informatica in Francia, questa volta in ambito sanitario, ai danni di milioni di cittadini, fra cui anche alcuni politici. Servizio di Antonio Soviero. TG2000. Allarme in Francia: hackerati milioni di dati sanitari, anche di leader politici. La Francia si risveglia nel bel mezzo di un incubo digitale che scuote le fondamenta stesse della privacy nazionale. La società Cegedim conferma l'attacco informatico: rubati dati sensibili di pazienti e delle loro cartelle cliniche.