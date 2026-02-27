Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo | un morto e due feriti gravi Un  passeggero | Ho pensato a un terremoto

Un tram della linea 9 si è scontrato con un palazzo a Milano, poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, causando un morto e due feriti gravi. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze e forze dell'ordine. Un passeggero ha riferito di aver pensato a un terremoto durante l’incidente. La dinamica esatta resta da chiarire.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo: un morto e 40 feriti. Sul posto tante ambulanze, il sindaco Sala e il procuratore Viola. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. Ma, appunto, era troppo veloce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

