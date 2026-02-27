Tragedia in A4 auto si incastra sotto il tir | due morti

Un incidente ha coinvolto un’auto e un tir nell’A4 nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Secondo quanto riferito, l’auto si è incastrata sotto il mezzo pesante, provocando la morte di due persone. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i coinvolti. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi.

Un tragico evento ha sconvolto il pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, lungo una delle arterie stradali più trafficate del Nord-Est d’Italia. Un violentissimo incidente si è verificato sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra le località di San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. Il bilancio della collisione è estremamente pesante e parla di due vittime, entrambe a bordo di una vettura che è rimasta letteralmente schiacciata sotto la parte posteriore di un mezzo pesante. Le prime ricostruzioni descrivono uno scenario di devastazione che ha richiesto l’intervento immediato e massiccio dei soccorritori, mentre il traffico autostradale ha subito paralisi e deviazioni per diverse ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

