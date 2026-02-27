Traffico Roma del 27-02-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 27 febbraio 2026, sulla A1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra Colleferro e Ferentino, causando code di circa 2 chilometri in direzione sud. La polizia e i mezzi di soccorso sono presenti sul posto per gestire la situazione e permettere la riapertura della carreggiata. La viabilità lungo questa tratta risulta temporaneamente rallentata.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code di 2 km tra Colleferro e Ferentino direzione Napoli altro incidente su via Pontina code altezza Tor de' Cenci verso Roma centro file ma per traffico sulla Tangenziale Est da Corso di Francia la Salaria direzione San Giovanni a partire dalle 21 di questa sera e fino alla stessa ora di domani sabato 28 febbraio saranno possibili disagi per chi deve spostarsi in treno per uno sciopero nazionale che coinvolge il personale di Trenitalia Italo e Trenord a rischio le corse dell'alta velocità I treni a media è lunga percorrenza e i con voi che regionali proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

