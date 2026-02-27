Traffico in via Santa Sofia ANAFePC | incontro a Palazzo degli Elefanti e primi riscontri dall’Assessore

Ieri a Catania si è tenuto un incontro tra il Presidente di ANAFePC, Calogero Coniglio, e l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità, Carmelo Coppolino, presso la sede del Comune. Durante l’incontro si è parlato del traffico in via Santa Sofia e sono stati condivisi i primi riscontri sull’argomento. Le parti hanno discusso delle questioni legate alla viabilità nel centro della città.

Si è svolto ieri, presso la sede del Comune di Catania, l'incontro tra il Presidente di ANAFePC, Calogero Coniglio, e l'Assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità Carmelo Coppolino. Oggetto della discussione è stata la segnalazione formale trasmessa al Comune di Catania in merito alle.