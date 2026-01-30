ANAFePC | Rotatoria e semaforo necessari in via Santa Sofia per risolvere la questione traffico

Gli automobilisti che percorrono via Santa Sofia si lamentano di come il traffico si infiammi soprattutto al mattino e a metà giornata. Le code si formano tra le auto in salita dalla circonvallazione e i veicoli in uscita dal Policlinico, vicino al civico 78. L’ANAFePC ha chiesto con forza l’installazione di una rotatoria e di un semaforo per alleggerire la situazione e migliorare la viabilità.

“Il piano viario comunale dovrebbe tenere conto della natura strategica dell’area ospedaliera" – dichiarano Calogero Coniglio e Maurizio Cirignotta, Presidente e Vicepresidente dell’ANAFePC Diverse segnalazioni giunte all’ ANAFePC confermano che, al mattino e a metà giornata, si forma traffico tra le auto in salita dalla circonvallazione e i dipendenti in uscita dal Policlinico, al civico 78. Una nuova uscita riservata ai dipendenti aiuterebbe a migliorare il deflusso, ma non risolverebbe del tutto: l’assenza di una rotatoria obbliga le auto a salire fino al pronto soccorso per invertire la direzione, mentre il semaforo pedonale rallenta ulteriormente la viabilità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

